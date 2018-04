Plano foi ''costurado'' em associação

O projeto de anistia ao comércio nasceu e foi "costurado" na Associação Comercial de São Paulo, da qual o prefeito Gilberto Kassab (DEM) é um dos vice-presidentes. A entidade mostrou mais uma vez força na atual gestão. A Secretaria de Assistência Social já havia fechado 900 vagas de albergues para moradores de ruas no centro, reivindicação antiga dos associados. E, para concretizar a anistia ao comércio, o setor encontrou sintonia não só com o momento eleitoral, mas com a vontade que o governo sempre teve de varrer para debaixo do tapete a incapacidade de fiscalizar. Nas 31 subprefeituras, são menos de 400 agentes que têm como missão verificar as condições de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.