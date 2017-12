Plano estimula turismo entre Brás e Bom Retiro

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) lançou consulta pública para definir a concessão de um projeto que pretende unir as quatro principais regiões de comércio popular de São Paulo (Brás, 25 de Março, Santa Ifigênia e Bom Retiro) por meio de um circuito de compras.

Orçado em R$ 250 milhões e apresentado em 2011 pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), o plano prevê também transformar a Feira da Madrugada em um shopping popular, explorado por um consórcio de empresas. "É basicamente o mesmo projeto (do Kassab), com alguns pequenos detalhes de diferença. A Feira da Madrugada, por exemplo, não vai acabar", afirmou Eliseu Gabriel, secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. "A meta é criar um receptivo com boa infraestrutura para o turista de compras que é maltratado na cidade", resume Gabriel.

Pelo plano, o governo planeja criar redes exclusivas de ônibus e vans e construir entre elas praças de alimentação, bolsões de estacionamento, lugares para guardar sacolas e um hotel.

Ao todo o espaço da concessão vai ter 523 vagas de estacionamento para ônibus e 1.545 vagas para carros, além de 15.133 m² de boxes e 37.343 m² de lojas. Para o espaço de hortifrúti serão destinados 6.586 m². Também haverá um hotel de 15 andares (com 196 quartos), 2 torres comerciais para escritórios e 7 torres residenciais (totalizando 280 apartamentos).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo vai realizar uma audiência no dia 8, no auditório do Sindicato dos Engenheiros, no centro, para fazer a apresentação do projeto e ouvir opiniões. Uma das metas é instalar no futuro centro de compras serviços públicos como Poupatempo, Correios e bases da PM.