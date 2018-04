Plano é terceirizar administração dos novos serviços Estima-se que seja preciso R$ 1 bilhão para o projeto, que deve ser concedido à iniciativa privada. "Respeitando o patrimônio, vamos fazer uma animação urbana de toda a área", diz Antonio Maurício Ferreira Netto, da Secretaria Especial de Portos. A expectativa do prefeito João Paulo Tavares Papa (PMDB) é de que o novo Porto Valongo coloque Santos definitivamente no cenário turístico mundial. Segundo Renato Barco, da Companhia Docas do Estado, a revitalização deve começar em um ano. /A.F.