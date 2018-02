Plano do governo prevê até porto na zona oeste de SP Emblemático por seu emaranhado de pontes, o chamado Cebolão, sistema viário na confluência das Marginais do Tietê e do Pinheiros, na zona oeste, vai mudar. No futuro, um porto está previsto para funcionar ali. A intenção do governo é usar os rios para transporte, tanto de carga quanto de passageiros.