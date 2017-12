Plano Diretor entra em vigor nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A partir desta sexta-feira, os projetos de empreendimentos imobiliários em bairros e eixos viários que forem protocolados na Prefeitura de São Paulo vão ter de seguir as novas diretrizes do Plano Diretor Estratégico. O projeto foi sancionado nesta quinta pelo prefeito Fernando Haddad (PT) e será publicado na sexta no Diário Oficial da Cidade.

Com isso, as empreiteiras podem construir apenas duas vezes o tamanho do terreno dentro dos bairros e quatro vezes perto de corredores de ônibus e estações de Metrô e trem.

“A partir de amanhã, os terrenos nos bairros não poderão receber novos espigões. Em contrapartida, onde tem infraestrutura, nós estamos admitindo adensamento, uma verticalização maior”, explicou o prefeito Haddad. Os projetos que já tinham sido protocolados e aprovados pela administração municipal antes da sanção permanecem inalterados.

Já na zona leste acontece o contrário: os terrenos ganham coeficiente de aproveitamento maior sem o pagamento de outorga como forma de estímulo.

O vereador Nabil Bonduki (PT), relator do projeto, afirmou que no futuro poderá haver ainda prédios em desacordo com a nova lei, porque os projetos foram protocolados na Prefeitura antes da sanção do Plano Diretor.