Plano de revitalização é exibido em seminário O projeto Beira-Rio, conjunto de intervenções no trecho urbano do Rio Piracicaba, concluído em agosto, será apresentado como modelo da revitalização de rios urbanos no 2.º Seminário Internacional de Sustentabilidade Ambiental Urbana, sexta-feira, em Curitiba. Iniciado em 2005, o projeto revitalizou a Rua do Porto, na margem esquerda do rio.