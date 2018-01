Plano de governo de Kassab não deu atenção a enchentes

Medidas para evitar enchentes como a desta terça-feira na cidade de São Paulo foram tratadas com superficialidade no plano de governo do então candidato Gilberto Kassab nas eleições do ano passado, quando foi reeleito para o cargo que ocupava desde abril de 2006.

No plano de governo de 112 páginas lançado durante a campanha contra a petista Marta Suplicy, a menção ao combate às enchentes é vaga e superficial e aparece pela primeira vez, timidamente, no tópico "Meio Ambiente" do documento intitulado "Diretrizes 2009/2012 - São Paulo no Rumo Certo":

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O que vamos fazer

...Continuar o programa de implantação dos Parques Lineares, para combate às enchentes e criação de áreas de lazer, totalizando a criação de 50 deles até 2012..."

Após essa breve menção na página 52, o assunto volta a ser abordado com a mesma superficialidade na página 101, agora no tópico "Subprefeituras":

O que fizemos

"...Intensificamos a limpeza de bocas de-lobo e criamos um Centro de Controle para Emergências Urbanas e Enchentes."

O que vamos fazer

"... Continuar e aperfeiçoar a manutenção do sistema de drenagem urbana, com a limpeza de bocas-de-lobo, galerias pluviais e gestão dos piscinões."

E só. A palavra chuva não aparece uma única vez nas 112 páginas do documento.

No plano de governo da adversária Marta Suplicy, chuvas e enchentes também não mereceram destaque. A única referência ao problema aparece, coincidentemente, no tópico dedicado ao meio ambiente:

"... Regulamentar os artigos do PDE que determinam o reúso de água em edifícios e a conservação

temporária da água de chuva em imóveis com grandes áreas impermeabilizadas."

Leia também:

'Resultados de investimentos já aparecem', diz Kassab

Os planos de governo dos dois candidatos em 2008:

São Paulo no Rumo Certo - Diretrizes 2009/2012 - Gilberto Kassab

São Paulo com nova atitude - Marta Suplicy