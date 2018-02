Plano de Faria Lima previa cinco viadutos Há projetos para a revitalização da área do Parque Dom Pedro II desde a década de 1960. O Acervo do Estado destaca em 4 de junho de 1968, por exemplo, uma proposta de construir cinco viadutos no parque e pavimentar pistas ao longo do Tamanduateí, além de vias auxiliares e áreas de estacionamento.