Plano de alerta ainda não tem autorização de gastos Mais de 24 horas depois do anúncio oficial, a criação do Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais seguia ontem sem autorização de gastos para começar a sair do papel. O projeto aprovado pela presidente Dilma Rousseff prevê a compra de 15 radares meteorológicos e 700 pluviômetros, além de um complexo mapeamento de 800 áreas de risco do País.