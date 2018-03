Plano atenderá no máximo 40% da fila de alunos

A venda dos três terrenos, segundo estimativas otimistas, renderia R$ 350 milhões ao Município, valor suficiente para construir 270 creches e atender 40 mil alunos - ou cerca de 40% da fila de espera. "Além do tamanho da fila, outro problema é que boa parte do atendimento vem sendo feito por terceiros, que recebem verba limitada e acabam prestando serviço inferior ao do Município", diz Maurício Broinizi Pereira, coordenador da Rede Nossa São Paulo.

O sucesso da empreitada municipal, além disso, é incerto. Em 2008, a Prefeitura já havia anunciado que lançaria edital para fazer uma parceria Público-Privada (PPP) e criar 40 mil vagas em creche. A iniciativa privada entraria com o terreno e construiria o prédio, enquanto a manutenção seria feita por organizações não governamentais. A Prefeitura pagaria pelas obras e serviços e, depois de 20 anos, receberia as creches. O Tribunal de Contas do Município contestou o projeto, que não saiu do papel.