Planetários só devem reabrir no fim do ano

Os dois planetários da cidade devem voltar a ser abertos ao público somente no fim do ano. A Prefeitura pretende concluir em dezembro uma licitação para contratar uma empresa que será responsável pela administração dos dois equipamentos, localizados no Parque do Ibirapuera, zona sul, e no Parque do Carmo, zona leste.

A nova licitação é a aposta da administração municipal para manter os planetários funcionando sem interrupções. Nos últimos anos, sucessivos problemas provocaram o fechamento deles. A ideia é que uma empresa fique responsável por fazer a manutenção dos dois prédios e dos equipamentos, além de gerir a bilheteria.

Detalhes da licitação, como o valor do contrato, por exemplo, ainda não foram revelados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A pasta confirmou, por meio de nota, que trabalha com a previsão de que os planetários "sejam reabertos em 2013".

O planetário Aristóteles Orsini, no Ibirapuera, o primeiro do País, está fechado desde março. Durante uma tempestade, uma centelha de raio atingiu a rede elétrica que abastece o equipamento, de acordo com a Secretaria do Verde. O prédio foi inaugurado em janeiro de 1957 e é tombado pelo órgãos de defesa do patrimônio histórico do Estado e da Prefeitura. Apresentando problemas estruturais, o planetário foi interditado em 1999, quando começou a reforma que só terminaria em 2006.

A água também foi responsável por fechar o planetário do Carmo, segundo a Prefeitura. Construído por meio de um acordo com uma empresa de telefonia e inaugurado em 2005, o prédio ficou 13 meses aberto antes de apresentar problemas estruturais. Depois das obras, o ponto de observação só voltou a ser aberto em 2012. "O Planetário do Carmo atendeu, em caráter experimental, de agosto de 2012 até o fim de janeiro de 2013, com atividades para estudantes", informou a secretaria. Em janeiro, as atividades voltaram a ser paralisadas por um vazamento de água na área externa, na tubulação que liga a caixa d'água à edificação - e a falta de água "inviabiliza o atendimento ao público".

Moderno. A secretaria afirmou que está "adotando as providências para a contratação dos serviços necessários para solução do problema" no Carmo. Na época da inauguração, esse planetário era considerado um dos mais modernos do País.