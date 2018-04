Planetário segue sem previsão de abertura Com previsão de reabertura ao público em outubro do ano passado, o Planetário do Parque do Carmo, na zona leste, continua fechado. Vigiado por dois seguranças, o prédio está em fase de acabamento interno, segundo funcionários do parque. Na tarde de ontem, só um marceneiro estava no local. Do lado de dentro, o espaço continuava vazio, com poltronas cobertas. A reforma, segundo a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, foi concluída em abril, mas não há previsão para que o planetário volte a funcionar. O problema, desta vez, é que algumas peças do projetor alemão de estrelas Universarium Zeiss VII, um dos mais modernos do mundo, precisam ser repostas. Os itens deverão ser importados pela Prefeitura.