Planetário do Ibirapuera vai liberar senhas uma hora antes

SÃO PAULO - O Planetário do Ibirapuera, reinaugurado em 24 de janeiro, reclassificou a faixa etária das sessões para um mínimo de cinco anos e determinou que as senhas para assistir às apresentações sejam distribuídas com uma hora de antecedência.

No dia da inauguração, a distribuição de ingressos, feita com meia hora de antecedência, deixou muita gente que aguardava na fila sem entrada. Com a mudança, a expectativa da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente é que as pessoas não tenham de aguardar tanto tempo para saber se conseguem ingresso.

Quanto à idade, nas sessões escolares eram recebidas apenas crianças com idade superior a sete anos. Agora, a nova classificação permite que crianças com cinco anos participem das atividades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o público geral, o planetário oferece sessões gratuitas, às 10h, 12h, 15h e 17h, de terça a domingo nos meses de férias (janeiro, fevereiro, julho e dezembro). Nos meses letivos, o atendimento será nos fins de semana e feriados, nos mesmos horários.

Já as sessões escolares ocorrem nos meses letivos (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro), de terça a sexta, nos seguintes horários: às 9h, 10h30, 14h e 15h30. É necessário fazer o agendamento pelo telefone 5575-5206 (dias úteis e no horário comercial) ou pelo e-mail agendamentoescolarplanetarioibirapuera@prefeitura.sp.gov.br.

Patrimônio. Inaugurado em 1957 e tombado pelos órgãos de defesa do patrimônio histórico do Estado e da Prefeitura, o planetário do Ibirapuera estava desativado desde 2013, quando uma centelha de raio atingiu a rede elétrica. Ele é considerado o primeiro planetário do País.