Planetário do Ibirapuera será reaberto no sábado

Além das sessões regulares, o espaço terá uma sessão gratuita no domingo para as comemorações de aniversário do parque. O atendimento às escolas ocorre a partir de segunda-feira.

Uma peça danificada ocasionava um curto-circuito na estrutura externa do projetor central Star Master ZMP, da marca alemã Carl Zeiss, comprado pela Prefeitura em 2006 por R$ 5,9 milhões. O problema, segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, já foi corrigido. A recuperação, incluindo manutenção e testes no aparelho, custará cerca de R$ 5 mil.

Neste domingo, às 19h30, o planetário oferece a sessão gratuita Reconhecimento do Céu Visto do Parque do Ibirapuera. Os ingressos devem ser retirados a partir das 19 horas. Nos próximos dois fins de semana, ainda haverá as sessões Uma aventura pelo sistema solar (infantil); Hubble: o telescópio espacial e Astronomia: uma viagem pelo universo.