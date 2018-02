Planetário do Carmo está desde 2006 sem poder projetar os astros Interrompidas em novembro de 2006 em razão de danos no aparelho de projeção de imagens, as sessões do Planetário do Carmo, na zona leste da capital, não têm data para voltar. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Prefeitura viabiliza a importação das peças avariadas do projetor para que ele volte a funcionar "o mais rapidamente possível". O local está limitado a debates e palestras.