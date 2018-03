Planejar orçamento doméstico

1. Qual é o primeiro passo?

Tomar consciência da necessidade de priorizar sua saúde financeira, por meio de um planejamento bem feito. É preciso seguir alguns passos como: analisar o padrão de renda e gastar de forma consciente, aprender a poupar, planejar reserva de emergência e aprender a investir e planejar o futuro (no curto, médio e longo prazos).

2. Como listar as despesas?

Relacione as despesas fixas, ou seja, em aluguéis, salários de empregados domésticos, etc; as despesas semivariáveis, em alimentação, luz, água, etc.; e as variáveis, em roupas, calçados, presentes, entre outros.

3. Que cuidados devo ter?

Relacione tudo e acompanhe os gastos religiosamente, comparando com a entrada de dinheiro. Lembre-se de que a relação é entre você e o seu bolso.