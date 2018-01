Planador cai no interior e mata piloto de 24 anos Um planador (aeronave sem motor) caiu no bairro Cidade Jardim, em Rio Claro, interior de São Paulo, na tarde de ontem. O piloto Felipe André Meyer, de 24 anos, morreu. Segundo informações do aeroclube local, o piloto tinha licença para voar, era sócio do aeroclube e se preparava para pousar quando o acidente aconteceu. A aeronave caiu entre as Ruas 8 e 29, próximas à cabeceira da pista do Aeroclube de Rio Claro.