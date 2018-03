Placas de motos serão maiores a partir de 2012

Com isso, aumenta também o tamanho de letras e números (com exceção da cidade de origem): de 4,2 cm para 5,3 cm de altura. As regras começam a valer em 1º de janeiro apenas para motos novas - não será necessário novo emplacamento das antigas. "Os caracteres ficam quase do tamanho das placas de automóveis. Vai melhorar a fiscalização, que hoje é muito difícil", diz o especialista em trânsito Adauto Martinez.

A mesma resolução obriga que placas de carros novos tenham película refletiva. O dispositivo serve para torná-la mais visível à noite. Hoje, essas películas são facultativas para os veículos e obrigatórias para motos. Segundo o Contran, não haverá aumento no preço das placas.