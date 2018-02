Placa serve para personalizar a casa

As placas de metal decorativas, que sempre foram um tipo de souvenir disputado por turistas, estão na moda. Mesmo quem não viaja compra em lojas de decoração, que oferecem cada vez mais modelos. Tem estilo para todo gosto: vintage ou simplesmente com frases bem humoradas, muitas vezes de autoria de personalidades, como Albert Einstein. Os preços vão de R$ 20 a R$ 100.

O executivo Célio Ashcar, de 36 anos, usou modelos vintage para forrar uma das paredes da sala de seu apartamento, na Vila Olímpia, zona sul. "Só escolhi temas com atitude", explica.

Entre os modelos escolhidos está uma placa da histórica Route 66, rodovia americana que sai do Estado de Missouri e chega à Califórnia, totalizando 3.355 km. Na mesma parede, tem outra com a palavra 'bluffing" (bleflando, em inglês). Esse foi o jeito que Ashcar, que é solteiro, encontrou para personalizar a casa. "Antes eu só conseguia comprar esse tipo de placa fora do Brasil", lembra. Agora, São Paulo já tem até loja especializada - caso da Vintage World, em Moema.

Adolescentes. Dependendo da faixa etária, muda o estilo. Placas que imitam as de carros e de sinalização de trânsito fazem muito sucesso entre os adolescentes. Elvira Monteiro, design de interiores, usou algumas delas para montar o quarto de dois irmãos. "Na porta, coloquei um sinal de trânsito, que também funciona de porta-retrato."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As placas têm um acabamento mais desgastado. Por isso, segundo Elvira, devem ser evitadas na cozinha. "Se forem colocadas numa sala, o ambiente deve ser descontraído. O chão pode ser, por exemplo, de cimento queimado e os móveis, rústicos, como um sofá de tecido de lona sustentável."

Hollywood e o show biz também são temas comuns. Placas com Marilyn Monroe e James Dean estão entre as mais disputadas das lojas.

ONDE: DECORA TUDO: WWW.DECORATUDO.COM.BR; HITS: WWW.HITS.COM.BR OU ALAMEDA

GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 958,

(11) 3083-3989; VINTAGE WORLD: WWW.VINTAGECOMPANY.COM.BR OU ALAMEDA JAUAPERI, 196, MOEMA; CASA LOUCA: CASALOUCA.COM.BR OU TEL: (11) 4114-5777;

VILA RETRÔ: WWW.VILARETRO.COM.BR