Placa religiosa é alvo de ação judicial Placa com os dizeres "Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo", há seis anos na entrada principal da cidade, é alvo de ação judicial. Dois estudantes de Direito entraram com representação e o Ministério Público local abriu inquérito dia 8 para apurar se o marco fere o princípio constitucional da diversidade religiosa. A prefeitura aguarda notificação.