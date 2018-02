Placa de concreto cai de ponte na zona sul Parte de uma placa de concreto se soltou da Ponte Caio Pompeu de Toledo, na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo. O desabamento aconteceu por volta do meio-dia de ontem. Ninguém se feriu. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a faixa da direita para a passagem de carros. Às 13 horas deste sábado, a interdição ainda prejudicava o trânsito no sentido da Rodovia Castelo Branco. No dia 2, um pedaço de concreto caiu do Viaduto Brigadeiro Luís Antônio, no centro da cidade, em cima de um táxi que passava pela Avenida 23 de Maio. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves.