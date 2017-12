Placa alerta para risco de enchentes em SP

A Prefeitura de São Paulo começou a instalar, no fim de semana, placas de trânsito para alertar sobre o risco de alagamento nas ruas da capital. A administração municipal já havia pendurado faixas e banners para avisar motoristas sobre as áreas propensas a enchentes.

Alguns cruzamentos já receberam sinalização educativa que diz "Área sujeita a alagamento" e banners de regulamentação, como "Proibido estacionar - sujeito a alagamento".

A cidade de São Paulo sofre anualmente com as chuvas de verão, principalmente em janeiro e fevereiro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mapeou 16 locais com maior possibilidade de alagamentos. Até o momento, sete desses pontos receberam a sinalização.

A CET pretende instalar, no lugar dos banners provisórios, placas de trânsito com os avisos, que serão fixas. Elas estão sendo desenvolvidas pela área técnica da CET e uma já pode ser vista na Praça Marrey Junior, esquina com a Avenida Sumaré. A empresa informou, no entanto, que ainda não há data definida para a instalação de todas, mas será ainda neste ano.

Operação. Segundo a Prefeitura, 79 pontos com recorrência de alagamento, em 21 subprefeituras, passarão por intervenções em 2014. Os locais receberão restauração de margens, sistemas de galerias de águas pluviais e pavimentação.

As obras fazem parte da Operação Chuvas de Verão 2014, lançada em novembro. O plano prevê ações de zeladoria, como limpezas de bocas de lobo, obras de drenagem em córregos e intensificação de ações informativas.