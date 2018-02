Pizzaria sofre dois arrastões em 15 dias

Ninguém se feriu. Entre os clientes estavam empresários, psicólogos e advogados. Uma das vítimas chegou a se apavorar e pediu para a família não reagir. Ao todo, ladrões levaram relógios de grife, carteiras, joias e celulares. Do caixa do estabelecimento foram roubados R$ 1.300 em dinheiro.

As câmeras do estabelecimento não foram utilizadas nas investigações, pois só registraram a movimentação da pizzaria. No dia 26 de maio, por volta da meia-noite, o comércio enfrentou o mesmo problema quando quatro homens entraram e dominaram as pessoas que estavam nas mesas. No episódio, os assaltantes fugiram com os pertences dos clientes em uma Captiva preta. Testemunhas que estavam em um estacionamento não conseguiram anotar as placas, pois o carro saiu em alta velocidade.

A Assessoria de Imprensa da unidade confirmou a ocorrência de quarta-feira e disse que espera que o Poder Público tome providências em relação aos arrastões que também atingem outros restaurantes do bairro. O caso foi registrado no 15.º Distrito Policial (Itaim-Bibi).

A PM foi procurada e disse que nos últimos dois meses não registrou arrastões em restaurantes além dos citados na Cristal. Já Associação Nacional de Restaurantes (ANR) divulgou ontem que vai reiterar, na próxima semana, o pedido de reforço no patrulhamento na zona oeste para a Secretaria da Segurança Pública. Pesquisa feita pela entidade revela que 45% dos donos de restaurantes reforçaram seus sistemas de segurança desde abril, para evitar arrastões a clientes.