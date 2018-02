SÃO PAULO - Quatro assaltantes fizeram um arrastão ao invadirem uma pizzaria na Avenida João Carlos da Silva Borges, na região de Santo Amaro, zona sul da capital, por volta das 21h de domingo. Até a manhã segunda-feira, 15, ninguém havia sido preso.

Vestindo blusas e escondendo o rosto, os quatro bandidos entraram, armados com revólveres, na Pizzaria Massa Fina e renderam os cinco funcionários e cerca de 50 clientes que estavam no local.

As câmeras de segurança da pizzaria flagraram os bandidos roubando carteiras, relógios, celulares e objetos pessoais dos clientes. Dois palm tops do restaurante também foram levados. Toda a ação durou cerca de dez minutos e os bandidos fugiram, em direção à Avenida João Dias, em uma Mitsubishi Pajero, roubada no último dia 13 na região. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial.

