Pizzaria é invadida e quatro homens são mortos em Cotia

SÃO PAULO - Uma chacina em uma pizzaria, na noite desta quinta-feira, 14, em Cotia, Grande São Paulo, deixou quatro pessoas mortas. Dois homens invadiram o estabelecimento na Estrada dos Pereiras, no distrito de Caucaia do Alto, e dispararam tiros com uma espingarda calibre 12 contra o proprietário e três clientes. Duas vítimas faleceram no local e duas foram levadas ao pronto-socorro de Cotia, mas não resistiram. Os suspeitos foram presos.

Segundo a Polícia Militar, um homem encapuzado armado invadiu o local e efetuou os disparos. As vítimas foram o dono da pizzaria, Gleiner Quintanilha Silva, de 33 anos, irmão de um PM, e três clientes: Sidnei Lúcio da Costa, de 29, Adilson Freire de Araújo, de 35, e Carlos Alberto dos Santos, cuja idade não foi revelada.

Os suspeitos presos pela Polícia Militar são Tiago Rosa de Oliveira, de 26 anos, que teria atirado contra as vítimas, e Alessandro Mendes Ferreira, de 26, que conduzia a moto. Por volta das 5h, um terceiro homem, ainda não identificado, também foi detido, com a arma do crime. O caso ainda não foi encerrado.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos e o dono da pizzaria eram inimigos.