Pizzaria é assaltada pela segunda vez em menos de um mês no Itaim Bibi

SÃO PAULO - Seis bandidos realizaram um arrastão, por volta das 22h45 de quarta-feira, no interior da Pizzaria Cristal, localizada na Rua Professor Artur Ramos, na região do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.

Os criminosos chegaram ao local em um Chevrolet Captiva e, armados, anunciaram o assalto. Um dos bandidos ficou dentro do carro, de vigia. Enquanto quatro assaltantes tomavam dinheiro, carteira e objetos de valor dos cerca de 40 clientes, o quinto foi direto ao caixa. Testemunhas contaram à polícia que na fuga o carro seguiu em direção à Marginal Pinheiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pizzaria possui quatro câmeras de vigilância, e as imagens serão solicitadas pela polícia, além de vídeos gravados por câmeras em prédios da redondeza. Até a 1h45 desta madrugada de quinta-feira, 9, apenas uma das vítimas havia ido prestar depoimento no 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

Há cerca de 15 dias, a mesma pizzaria foi assaltada, também por seis homens em uma Captiva. A polícia acredita que os mesmos bandidos repetiram o crime. As imagens do primeiro assalto, apesar de requisitadas pela polícia, ainda não foram entregues pelo dono do estabelecimento prejudicado.