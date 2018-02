Pivô do Mensalão do DEM acusado de pedofilia O ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal Durval Barbosa - pivô do escândalo do Mensalão do DEM - teve prisão preventiva pedida ontem por obstruir investigações, coagir testemunhas e prestar informações falsas em um processo no qual é acusado de pedofilia. O pedido foi feito pela delegada Adriana de Oliveira Aguiar, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.