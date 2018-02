Pitty faz cover de Cobain O melhor momento do show dos Detonautas, na última noite do Rock in Rio, fica a critério do leitor. Pode ser a hora em que o bufão Tico Santa Cruz, roqueiro e celebridade de TV, famoso por ter sido expulso do reality show A Fazenda 3, aconselha: "Minha mãe já dizia: 'filho, se você se acha feio, compre uma guitarra que as coisas vão mudar'". A pérola foi lapidada em seguida, com "Quem aqui é desprivilegiado de beleza, levante a mão", acompanhado por um mar de braços. Mas a noite era jovem e Tico ainda esticaria sua rotina de baboseiras até o final do show, que, já que vem ao caso, foi muito menos interessantes do que suas declarações.