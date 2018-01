Pitbull ataca e fere 10 crianças em Osasco (SP)

Dez crianças ficaram feridas em uma escola estadual após serem atacadas por um cachorro da raça Pitbull na manhã desta quinta-feira, 8, em Osasco, na Grande São Paulo.

A cadela, com cerca de 1 ano, entrou na Escola Estadual Professor Claudinei Garcia, na Vila Airosa. O animal ficou irritado com as brincadeiras das crianças e as atacou.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o pronto-socorro da região. As crianças também devem tomar vacina antirrábica. O cachorro está em observação no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Osasco.