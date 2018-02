Pistola da PM foi usada por assaltantes de caixas eletrônicos na zona norte de SP Uma pistola comprada pela Polícia Militar foi encontrada no armamento apreendido da quadrilha que tentou roubar caixas eletrônicos do Supermercado Compre Bem na madrugada de 5 de agosto em Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. Seis pessoas que participavam do roubo morreram. As investigações ainda não apontam como a arma chegou à cena do crime.