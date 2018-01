Obras interditam faixas da Ayrton Senna

SOROCABA - O corredor viário Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba e litoral norte, terá bloqueios parciais no trânsito para obras a partir deste sábado, 13, e até o dia 21 de junho. Estão previstas obras de recuperação do pavimento, sinalização e construção de sistemas de drenagem.

As interdições de faixas serão feitas de forma alternada e em horários de menor movimento, das 22 horas às 5 da manhã, para causar menor transtorno aos motoristas.

Alguns serviços, no entanto, serão realizados durante o dia, das 9 às 16 horas, e das 8 às 18 horas. Entre o km 12 e 19 da Ayrton Senna, os serviços incluem a construção da sexta faixa, o que deve exigir também a interdição do acostamento.

Neste sábado, a interdição será de uma faixa entre o km 11,5 e o km 16,5 da Ayrton Senna para manutenção. Na Carvalho Pinto, os bloqueios acontecem entre o km 61 e o km 130 para a recuperação do pavimento, sinalização e obras de drenagem.

A programação pode ser alterada em função das condições climáticas. Segundo a concessionária, todas as intervenções serão precedidas de sinalização e informações aos usuários.