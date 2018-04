Pistas expressas serão bloqueadas por 4 noites A Rodovia Castelo Branco, uma das principais ligações entre a capital e o interior de São Paulo, será interditada durante quatro noites do km 15 (capital) ao km 23 (Barueri), a partir de segunda-feira, das 23h às 4h. As interdições ocorrerão apenas nas pistas expressas e o tráfego será direcionado para as vias marginais. Segunda e terça-feira será bloqueada a pista no sentido interior. Quarta a quinta, o fechamento será no sentido capital. O objetivo é recuperar o trecho, desgastado pelo tráfego de 120 mil veículos por dia.