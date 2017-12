Pistas da Marginal do Tietê serão fechadas para obras no feriado

As pistas expressa e local da Marginal do Tietê terão faixas interditadas no sentido Castelo Branco, durante o feriado prolongado, a partir deste sábado, para dar continuidade às obras de ampliação da via. O serviço faz parte da criação de três novas faixas em cada sentido da marginal, além da construção de quatro novas pontes e três viadutos para melhorar a fluidez das vias local e expressa.

Ficarão fechadas a faixa da direita da pista expressa e a faixa da esquerda da pista local, na altura da Ponte Nova Fepasa, entre a 1h e 5h de sábado, 10. Às 18h deste mesmo dia recomeça o bloqueio na pista local e, às 22h, o da pista expressa. Ambos vão até as 5h de segunda-feira, 12. Depois, às 23h do feriado recomeça nas duas pistas a interdição, que vai até as 5h de terça-feira, 13.