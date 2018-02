Pistas da Marginal do Pinheiros permanecem interditadas

SÃO PAULO - Duas faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castelo Branco, permaneciam interditadas até as 10h30 deste domingo, 3. Um caminhão tombou no local ontem, 2, na altura da Ponte Eusébio Matoso.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão, carregado com chocolates, foi retirado do local hoje, por volta das 7 horas da manhã. Equipes da prefeitura realizam limpeza da pista, pois parte da carga do caminhão caiu na via.

Ainda de acordo com a CET, não há tráfego lento na região.