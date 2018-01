Pista sentido capital da Anchieta terá faixas interditadas

Duas faixas da pista sentido São Paulo da Rodovia Anchieta ficarão interditadas a partir da quarta-feira, 26, para a realização de obras entre os quilômetros 20 e 18, na região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, informou nesta terça-feira, 25, a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes

A previsão é que a obra seja finalizada até novembro e, durante esse período, a faixa da direita (pista central) e a faixa esquerda (pista marginal) estarão interditadas entre as 9 e as 16 horas. Segundo a Ecovias as obras vão retirar a barreira de concreto que divide as pistas central e marginal da pista norte.

Técnicos da concessionária identificaram a necessidade de retirar a barreira de concreto para dar mais fluidez ao tráfego, já que os veículos que entram na rodovia naquele trecho percorrem cerca de dois quilômetros até conseguir acessar as duas faixas da pista central, o que, nos horários de pico, sobrecarrega a pista marginal.

Com a retirada da mureta, os veículos que acessam a pista marginal podem rapidamente se dividir nas quatro faixas da rodovia, diminuindo as chances de congestionamentos e acidentes.