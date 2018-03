Pista norte da Rodovia Anchieta permanece interditada

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A pista norte da Rodovia Anchieta, no sentido da capital paulista, está interditada há cerca de cinco horas por causa de um acidente na altura do quilômetro 33. De acordo com a Ecovias, não há previsão para liberação da pista.

A pista sul, sentido litoral, da Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, já foi liberada. Há um desvio no quilômetro 40. Por volta das 4h30, um caminhão-tanque carregado de solvente pegou fogo na pista sentido capital.

O Corpo de Bombeiros da cidade enviou duas equipes ao local, mas o fogo já havia sido extinto. Segundo a Ecovias, o incêndio queimou os cabos das câmeras de monitoramento do trecho. O motorista conseguiu escapar e não sofreu ferimentos, segundo os bombeiros.