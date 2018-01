Pista local da Marginal do Tietê ficará fechada nas madrugadas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ficará bloqueada na altura da Ponte do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, durante as madrugadas, a partir desta sexta-feira, 6, para realização de obras.

A interdição será feita das 0h30 às 5h de sexta, sábado, 7, domingo, 8, e terça-feira, 10. Também será bloqueada a alça de saída da Ponte do Tatuapé no sentido Vila Prudente para a Marginal do Tietê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desvio será realizado pelas pistas expressa da Marginal do Tietê (sentido Rodovia Ayrton Senna) e pela Avenida Salim Farah Maluf (sentido Vila Prudente). Nas imediações das intervenções, serão utilizados painéis de mensagens variáveis para orientar motoristas e usuários.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que mantenham a atenção na sinalização da pista e, se possível, procurem caminhos alternativos, evitando trafegar pela região no período informado.