Pista expressa da Marginal do Tietê está liberada

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, foi liberada às 6h50 desta quinta-feira, 2, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A via ficou interditada por cerca de três horas em razão do tombamento de uma carreta que transportava açúcar mascavo no trecho localizado 700 metros antes da Ponte dos Remédios, na zona oeste de São Paulo.

A pista tinha, às 7h50, 13 quilômetros de lentidão, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Nova Fepasa, no sentido da rodovia Castelo Branco.