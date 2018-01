Pista expressa da Marginal do Tietê é liberada

SÃO PAULO - As duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, no acesso à Rodovia Castello Branco, já foram liberadas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Um faixa da direita da pista expressa permanece bloqueada. Por volta das 6 horas, um caminhão carregado com bobinas tombou cerca de 500 metros antes da Ponte dos Remédios, o que causou a interdição das faixas. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 9h40, dois caminhões colidiram na Marginal do Tietê, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Uma faixa da direita da pista expressa está bloqueada.