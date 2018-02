Pista expressa da Marginal do Tietê é interditada por buraco

SÃO PAULO - Um acidente na obra de construção do viaduto que ligará a Avenida do Estado à Marginal do Tietê, na zona norte da capital, interdita desde as 20 horas de domingo uma das faixas da pista expressa no sentido Castelo Branco, cerca de 300 metros após a Ponte das Bandeiras.

Veja também:

Blog do Trânsito - Acompanhe a situação

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A parede lateral de um buraco de cerca de 20 metros de profundidade, aberto para a instalação de uma viga de sustentação, desabou, provocando o solapamento do asfalto em uma das faixas.

Nenhum operário se feriu e apenas essa faixa foi interditada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Não há estimativa para liberação total da via.

Rodízio. A fiscalização do Rodízio Municipal de Veículos no horário de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h, está suspensa nesta segunda e terça-feiras, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No entanto, continua valendo hoje o rodízio para veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões.