Pista de skate da zona norte terá o nome do artista O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou ontem que dará à pista de skate do Parque da Juventude (localizado na zona norte de São Paulo), o nome de Chorão, em homenagem ao vocalista da banda Charlie Brown Jr. Segundo o governador, o cantor, "com grande sensibilidade, abriu nossos olhos para a importância do skate como opção de lazer para milhares de paulistanos". Aficionado pelo skate, o artista era lembrado ontem nas diversas pistas existentes na capital e na Baixada Santista. Muitas delas foram revitalizadas pelo artista, que ainda colaborava com uma série de organizações sociais. /J.M.