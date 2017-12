Pista da Via Anchieta é liberada após tombamento de carreta

O tombamento de uma carreta que transportava açúcar a granel deixou a pista sul da via Anchieta bloqueada por cerca de sete horas neste domingo, 11, no trecho de serra. A via foi bloqueada às 3h e liberada às 10h15.

A carreta tombou na altura do km 54, em Cubatão. Ninguém ficou ferido. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informou que a interdição foi necessária porque a carga caiu na pista e foi preciso limpar o local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sistema opera no esquema 7x3. A descida é feita pelas pistas norte e sul da Via Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida pode ser feita pela pista norte da Imigrantes. Por voltadas 12h30, não havia registros de lentidão, segundo a Ecovias.