Pista da Rodovia Anchieta é liberada cerca de 11 horas após acidente

SÃO PAULO - A pista norte da Rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral sul, foi liberada após aproximadamente 11 horas de interdição na altura do km 33.

Por volta das 5 horas, um caminhão-tanque carregado de solvente pegou fogo na via, no sentido capital, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC. O motorista conseguiu escapar sem ferimentos. A via foi liberada às 15h50.

Segundo a concessionária Ecovias, às 17h20 o sistema registrava trânsito lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 262 ao 270, em Cubatão, sentido litoral. Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego era bom.