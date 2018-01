Pista da Régis Bittencourt é liberada ao tráfego

A Rodovia Régis Bittencourt apresentava às 2h30 desta quarta-feira, 27, cerca de 15 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos na região da Serra do Cafezal, em Miracatu(SP), no Vale do Ribeira, em razão de um acidente envolvendo dois caminhões, no início da madrugada, na altura do quilômetro 342.

Segundo a concessionária Autopista, ambos os sentidos da rodovia ficaram bloqueados entre a 0h15 e 2 horas. Desde as 16 horas desta terça-feira o tráfego já era ruim na rodovia. Duas carretas, uma delas do tipo tanque, transportando material óleo diesel, e um veículo de passeio se envolveram num acidente no quilômetro 353, na mesma região. O motorista de uma das carretas morreu.

O tráfego do primeiro acidente só foi liberado por completo às 21 horas. O congestionamento ainda não havia terminado, quando ocorreu a segunda colisão.