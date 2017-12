Pista da Marginal Tietê será fechada para tirar árvores

A pista auxiliar da Marginal do Tietê será interditada durante as madrugadas até o próximo sábado, dia 3. A interdição será feita na pista sentido Castelo Branco, da saída da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte da Vila Maria. A interdição é feita para o remanejamento de árvores, por causa das obras das novas pistas da marginal. O bloqueio acontecerá todos os dias entre as 23h30 até as 5 horas.

Veja também:

Como alternativa, os motoristas podem usar a pista local da Marginal do Tietê (Avenida Morvan Dias de Figueiredo), no sentido Castelo, entre a saída da Dutra e a Ponte da Vila Maria.