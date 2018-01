Pista da marginal é liberada, mas trânsito é ruim nos 2 sentidos

Caminhão carregado de caixas de fósforos entala na Ponte Freguesia do Ó. Foto: Werther Santana/AE

O motorista deve evitar a Marginal do Tietê nos dois sentidos na manhã desta quinta-feira, 6. No sentido Ayrton Senna, o acidente com um caminhão de fósforos que entalou na Ponte Freguesia do Ó causa 7 km de lentidão - da saída da Castelo Branco até a ponte. No sentido Castelo, o acidente entre dois caminhões e duas motos provoca mais de 21 km de trânsito parado, do Viaduto Aricanduva, até a Castelo Branco.

O motorista da carreta, que saiu de Santa Catarina e seguia para o Ceará conseguiu sair a tempo e não ficou ferido. O veículo foi retirado da pista, que foi liberada por volta das 9h30. A pista local ficou quase 3 horas interditada.

O trânsito no sentido Castelo Branco da marginal é provocado por causa de uma acidente entre dois caminhões e duas motos na altura da Ponte do Jaguaré, na Marginal do Pinheiros. A passagem da pista expressa para a local foi bloqueada pela CET na altura do acidente. Os veículos continuam ocupando a faixa da pista.