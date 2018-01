Anhanguera tem liberação parcial após asfalto afundar

SOROCABA - A pista sentido interior da rodovia Anhanguera, interditada de manhã por um afundamento provocado pelas chuvas no km 61, na região de Jundiaí, foi liberada parcialmente para o tráfego no fim da tarde desta quinta-feira, 28. Às 18 horas, o trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda da rodovia. As demais faixas permaneciam interditadas. Havia pontos de congestionamento no local.

Apesar da liberação parcial, a concessionária mantinha a orientação aos usuários para utilizarem a rodovia dos Bandeirantes no deslocamento da capital para a região de Campinas. De acordo com a concessionária, em caso de tráfego muito intenso, podem ser realizados novos desvios no km 61 da Anhanguera para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bento Couto. Equipes trabalham no local do afundamento, mas não havia previsão de liberação total da rodovia.

Emergência. A prefeitura de Pirassununga, no interior paulista, decretou estado de emergência nesta quinta-feira, depois das chuvas intensas que atingiram a cidade durante noite. Ruas e casas ficaram alagadas e pelo menos dez pessoas foram resgatadas, depois de ficarem ilhadas pela inundação. Houve danos em pontes e estradas rurais. Na região de Campinas, as cidades de Valinhos e Vinhedo tiveram ruas e praças alagadas por um temporal, na noite de quarta-feira, 27.