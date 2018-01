Pista da Anchieta segue bloqueada para retirada de árvores

A pista norte da Via Anchieta, sentido capital paulista, continuava interditada no trecho de serra, entre o km 55 e 40, por volta das 15h40 desta terça-feira, 12. A via está bloqueada desde às 19h30 de segunda-feira, 11, após fortes ventos e um temporal derrubar cerca de 30 árvores no local.

Segundo a concessionária Ecovias, a pista deve ser liberada até o final da tarde de hoje. Equipes de limpeza trabalham na região para retirar as árvores da pista. Em razão do bloqueio, a descida para o litoral é feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e sul da Anchieta. No sentido capital, o motorista pode utilizar a pista norte da Imigrantes.

ACIDENTE

A Ecovias informou que a Imigrantes registra lentidão no trecho de serra, sentido São Paulo, entre o km 54 e 52. Dois veículos quebraram e interditam as faixas da direita da pista na altura do km 48 e km 51, respectivamente.