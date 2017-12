Piso de loja cede e veículos caem em buraco em SP

Parte do piso de uma loja de automóveis situado na Avenida Doutor Gentil de Moura, no Ipiranga, zona sul da capital, cedeu no fim da tarde desta segunda-feira, 26. Acionado às 17h53, o Corpo de Bombeiros enviou sete equipes ao local. Veja também: Chuva deixa SP com vários pontos de alagamento e trânsito ruim Raios afetam circulação em duas linhas da CPTM Segundo a corporação, uma pessoa teria se ferido e foi socorrida por populares. Pelo menos três carros, um Gol, um Honda Fit e um Celta, foram arrastados pela água para dentro do buraco que se abriu no chão do imóvel.