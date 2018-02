Pisco e 'biquinão' prometem ser hits do verão 2013

O verão começa às 9h11 de hoje. Mas as novidades da estação já pipocam pela cidade. São roupas, acessórios e outros hits que estarão em alta nos próximos meses. A moda, por exemplo, passa por um "revival". Dos anos 1980, saíram viseiras e óculos escuros redondos, parecidos com os que o beatle John Lennon usava. Da década de 1970, foram resgatados os cabelos frisados, mas só nas pontas.

Na hora de fazer a mala para as férias, não esqueça de uma maxibijuteria - colares estão em alta - e de uma roupa laranja. Haverá também muitas estampas - às vezes, um mix delas em um mesmo modelo. "Neste ano, calça estampada é hit", diz a stylist Flávia Lafer.

A hot pants - ou biquinão, como ficou conhecido no Brasil - já pegou, ao menos entre estrelas como a cantora Katy Perry. "A peça é uma opção mais sexy que o maiô", ensina Flávia. "Pode ser usada em cima do biquíni, como saída de praia, ou para sair à noite - vira um short chique se combinado com uma camisa ou camiseta moderna." Para se bronzear, no entanto, a melhor opção continua a ser o biquíni antigo.

Drinques. Restaurantes e bares costumam repaginar cardápios nesta época. No verão passado, o drinque da moda foi o clericot - espécie de sangria com vinho branco. "Ele ainda faz sucesso, mas já foi ofuscado pelo pisco (aguardente peruano)", diz João Vitor Soares, de 30 anos, barman do restaurante Clos de Tapas, na Vila Nova Conceição. "De cada dez clientes, seis pedem o pisco sauer."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pisco também é um dos carros-chefe do Me Gusta, casa que a chef Renata Vanzetto abriu com amigos no início do mês em Ilhabela, no litoral norte. "Temos até sangria de pisco. E, para acompanhar, ceviche (peixe cru marinado no limão), prato que combina com o litoral."

Em São Paulo, o hambúrguer também merece destaque. Seis novas casas especializadas abriram neste ano, duas no mês passado: o Meat, em Pinheiros, do chef Paulo Camargo Yoller, que ficou famoso no Butcher's Market, hamburgueria hypada no Itaim-Bibi, com ambições gastronômicas, e a Vapor Burger & Beer, na Vila Madalena. "Uma das minhas diversões agora é fazer o roteiro das hamburguerias descoladas", diz a estilista Juliana Jabour, especialista também em caçar tendências no mundo da gastronomia e da moda."